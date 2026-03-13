Исследование: после внедрения нейросетей активность сотрудников в рабочих приложениях увеличилась на 94%

Одна из причин — работники берут на себя больше задач, думая, что быстрее сделают их с помощью чат-ботов.Аналитическая компания ActivTrak изучала рабочую активность в приложениях и программах среди 164 тысяч сотрудников у 1111 работодателей. Исследование охватывает более 443 млн часов работы. Сейчас оно одно из крупнейших по теме влияния нейросетей на работников, пишет The Wall Street Journal.Результаты показали, что ИИ-инструменты не сократили объём работы, а, наоборот, увеличили его, указывает издание.ActivTrak сравнивала цифровую активность до начала использования нейросетей и после. Исследователи зафиксировали рост активности «практически во всех категориях». Время, проведённое в электронной почте и мессенджерах, увеличилось более чем в два раза. Использование ПО для бухгалтерского учёта и других инструментов управления бизнесом выросло на 94%.Люди, которые тратили на работу с ИИ-инструментами от 7% до 10% рабочего времени, демонстрировали самую высокую продуктивность. Но таких — всего 3%. Большинство тратили на ИИ-приложения 1% времени.Пользователи чат-ботов тратили на «сосредоточенную, непрерывную работу» над сложными задачами — например, разработку стратегий или новых продуктов, — на 9% меньше времени, чем обычно. Те, кто не пользовался нейросетями, — столько же, сколько и раньше.В феврале 2026 года исследователи Harvard Business Review пришли к похожим выводам. Они восемь месяцев анализировали поведение работников технологической компании со штатом в 200 сотрудников. В результате «ИИ привёл к росту рабочей нагрузки, когда сотрудники неосознанно брали на себя больше задач, чем могли выполнить».Внедрение было добровольным, сотрудники по собственной инициативе экспериментировали с ИИ-инструментами, и некоторые стали брать на себя задачи, которые раньше отдавали на аутсорс. Потом понимали, что «взвалили на себя больше, чем могут осилить», пишет Futurism.Некоторые в отрасли до этого считали, что искусственный интеллект позволит людям меньше работать: например, Билл Гейтс полагал, что благодаря нейросетям рабочая неделя сократится до трёх дней.