Таня Боброва
AI

Google в качестве «эксперимента» начала заменять заголовки новостей в результатах поиска на ИИ-варианты

При этом иногда сгенерированные версии искажают смысл материалов, отмечает The Verge.

Источник: The Verge
  • В декабре 2025 года The Verge заметило, что Google начала заменять оригинальные заголовки материалов на короткие сгенерированные и часто «кликбейтные» варианты в лентах Google Discover. Теперь заголовки «подменяют» и в обычной поисковой выдаче, обнаружило издание.
  • Например, оригинальный заголовок ироничного материала с тестированием ИИ-сервиса Cluely для «жульничества» на собеседованиях и рабочих звонках — “I used the ‘cheat on everything’ AI tool and it didn’t help me cheat on anything” («Я попробовала ИИ-инструмент для “жульничества везде”, и он не помог нигде сжульничать») в поиске сократили до “‘Cheat on everything’ AI tool” («ИИ-инструмент для “жульничества во всём”»).
  • Издание отмечает, что сгенерированный заголовок звучит почти как реклама инструмента, хотя автор материала, наоборот, его не рекомендует.
  • В Google заявили, что это «небольшой эксперимент», который пока не одобрили для масштабного запуска. Но насколько «небольшой», компания не уточнила. В The Verge отметили: ИИ-заголовки в Google Discover тоже сначала были «экспериментом».
  • В самой компании пояснили, что цель эксперимента в поиске — «лучше сопоставлять заголовки с запросами пользователей и способствовать взаимодействию с веб-контентом». Он затрагивает не только новостные издания.

#google #новости

13 комментариев