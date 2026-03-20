Google в качестве «эксперимента» начала заменять заголовки новостей в результатах поиска на ИИ-варианты

При этом иногда сгенерированные версии искажают смысл материалов, отмечает The Verge.Источник: The VergeВ декабре 2025 года The Verge заметило, что Google начала заменять оригинальные заголовки материалов на короткие сгенерированные и часто «кликбейтные» варианты в лентах Google Discover. Теперь заголовки «подменяют» и в обычной поисковой выдаче, обнаружило издание.Например, оригинальный заголовок ироничного материала с тестированием ИИ-сервиса Cluely для «жульничества» на собеседованиях и рабочих звонках — “I used the ‘cheat on everything’ AI tool and it didn’t help me cheat on anything” («Я попробовала ИИ-инструмент для “жульничества везде”, и он не помог нигде сжульничать») в поиске сократили до “‘Cheat on everything’ AI tool” («ИИ-инструмент для “жульничества во всём”»).Издание отмечает, что сгенерированный заголовок звучит почти как реклама инструмента, хотя автор материала, наоборот, его не рекомендует.В Google заявили, что это «небольшой эксперимент», который пока не одобрили для масштабного запуска. Но насколько «небольшой», компания не уточнила. В The Verge отметили: ИИ-заголовки в Google Discover тоже сначала были «экспериментом».В самой компании пояснили, что цель эксперимента в поиске — «лучше сопоставлять заголовки с запросами пользователей и способствовать взаимодействию с веб-контентом». Он затрагивает не только новостные издания.#google #новости