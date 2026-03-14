Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

ByteDance отложила выпуск Seedance 2.0 на международном рынке на фоне споров об авторских правах с голливудскими студиями — The Information

Компания представила модель в феврале 2026 года.

Источник: X 
  • По данным The Information, материал которого приводит Reuters, китайская компания планировала сделать Seedance 2.0 доступной по всему миру в середине марта 2026 года, но отложила планы.
  • Юристы ByteDance пытаются определить и найти решение для потенциальных правовых проблем, а разработчики добавляют инструменты защиты, чтобы модель не генерировала контент, нарушающий права на интеллектуальную собственность.
  • ByteDance представила новую версию модели Seedance в феврале 2026 года. На старте она поддерживала создание диалогов на восьми языках, включая русский и английский, но была доступна только пользователям в Китае. После выхода модели в соцсетях завирусились пользовательские версии существующих фильмов.
  • The Motion Picture Association, которая представляет крупные голливудские студии, обвинила ByteDance в использовании охраняемых авторским правом произведений «в огромных масштабах». Прекратить нарушение авторских прав потребовали также Disney и Netflix. В ByteDance заявили, что работают над цензурой в Seedance 2.0.
Ася Карпова
5 комментариев