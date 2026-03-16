Meta* договорилась с Nebius Аркадия Воложа об аренде вычислительных мощностей на $27 млрд в течение пяти лет

Это вторая сделка двух компаний, в 2025-м они заключили соглашение на $3 млрд.Источник: NebiusС начала 2027 года Nebius Аркадия Воложа предоставит партнёру доступ к инфраструктуре для развития ИИ-моделей на сумму $12 млрд. Meta* также обязуется закупить дополнительные мощности на $15 млрд в течение пяти лет. Bloomberg называет сделку одним из крупнейших контрактов Meta*.В 2025 году компания заключила первое соглашение с Nebius на $3 млрд. Оно также было подписано на пять лет. Nebius обязалась предоставить компании ИИ-инфраструктуру и развернуть необходимые мощности в течение ближайших трёх месяцев.11 марта 2026 года Nvidia рассказала, что вложит в Nebius $2 млрд. В рамках стратегического партнёрства компании планируют развернуть «новое поколение облачной инфраструктуры для ИИ». Чтобы Nebius смогла к концу 2030 года запустить кластеры более чем на 5 ГВт, Nvidia поможет подключить собственные вычислительные платформы.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ.Михаил ДудченкоAI30.11.2025Полный стек для вычислений, европейский офис и готовность строить под заказ: как Nebius Воложа закрепляется на рынке ИИ-инфраструктуры По итогам 2026 года компания рассчитывает выручить до $7-9 млрд, хотя за три квартала 2025 года получила всего $302,1 млн.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости