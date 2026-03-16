Евгения Евсеева
AI

xAI Илона Маска начала нанимать банкиров для обучения чат-бота Grok финансовым сделкам — в том числе для инвестиций

Тем же занимается, например, OpenAI.

Источник: Reuters
  • Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на вакансии, размещённые компанией.
  • Она «активно» нанимает банкиров с Уолл-стрит, портфельных управляющих, трейдеров и кредитных аналитиков в команды по разметке данных.
  • Те должны обучить чат-бота Grok финансовому моделированию: в том числе синдицированным кредитам (когда их предоставляют несколько компаний в рамках одного договора), инвестициям в «проблемные» активы и работе с «нишевыми» облигациями.
  • Кроме того, компания также нанимает финансовых экспертов для работы на криптовалютном и фондовом рынках.
  • Какие условия работы — издание не уточняет. OpenAI, например, платит по $150 в час за обучение нейросетей финансовым моделям, писало Bloomberg.
  • В декабре 2025 года модель Grok 4.20 от xAI под кодовым названием Mystery Model включили в эксперимент Alpha Arena. Нейросетям выдали по $10 тысяч и попросили торговать токенизированными акциями Tesla, Nvidia, Google, Amazon и других компаний. По итогам за две недели только портфель Grok 4.20 показал прирост на 12,11%. Модели от OpenAI, Google, xAI, DeepSeek и других ушли в минус.

#новости

