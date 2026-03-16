В акселератор ИИ-стартапов от Google и Accel в Индии отобрали только пять проектов — большинство заявок были «обёртками» для нейросетей

Всего в отборе участвовало более 4000 стартапов.Источник: AccelФонд Google AI Futures и венчурная компания Accel запустил программу Atoms для индийских стартапов в области искусственного интеллекта.70% отклонённых заявок были так называемыми «обёртками» — компании добавляли ИИ-функции на базе популярных моделей к существующему ПО, но «не переосмысливали рабочие процессы», сказал TechCrunch партнёр Accel Праянк Сваруп.Остальные выбывшие стартапы решали задачи по автоматизации маркетинга и подбору персонала с помощью ИИ-моделей. По словам Сварупа, в этих «популярных» нишах сложно выделиться на фоне конкурентов, а инвесторы Accel не увидели в представленных проектах ничего нового. 75% всех идей касались корпоративного ПО и сервисов для программирования, а не потребительских продуктов.В пятёрку вошли компания K-Dense (создаёт помощника для исследований по биологии и химии), разработчик ИИ-агентов для корпоративных ERP-систем Dodge.ai, стартап Persistence Labs, создающий голосовые ИИ-модели для колл-центров, платформа для генерации ИИ-фильмов и шоу Zingroll и компания LevelPlane, которая разрабатывает ИИ-решения для промышленной автоматизации в автомобилестроении и аэрокосмической отрасли.Соучредитель и директор фонда Google AI Futures Джонатан Зильбер сказал, что отобранные проекты связаны с областями, в которых, по оценке Google, нейросети будут «активнее использоваться в реальной жизни».Стартапы получат по $2 млн, а также до $350 тысяч на облачные технологии и вычислительные мощности от Google.#новости