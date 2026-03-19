Правительство Великобритании отказалось от планов разрешить обучение ИИ-моделей на защищённом авторским правом контенте

Теперь у властей нет «предпочтительного варианта» дальнейших действий по этому вопросу. Источник: BBCМинистр технологий Великобритании Лиз Кендалл заявила, что правительство страны больше не поддерживает подход, который бы разрешил технологическим компаниям использовать защищённые авторским правом произведения для обучения ИИ-моделей, пишет BBC.Это произошло из-за недовольства творцов и авторов контента — Кендалл отметила, что власти «активно взаимодействовали» как с ИТ-компаниями, так и с артистами, пытаясь сбалансировать интересы обоих секторов.Теперь позиция правительства страны остаётся неясной, подчёркивает BBC. У властей нет конкретного решения о дальнейших шагах по этому вопросу.В феврале 2025 года более 1000 британских музыкантов выпустили «молчаливый» альбом, протестуя против обучения ИИ на своих произведениях. Среди «соавторов»: Кейт Буш, Ханс Циммер и Дэймон Албарн из Gorillaz.#новости