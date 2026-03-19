Таня Боброва
AI

Американский сервис доставки еды DoorDash предложил курьерам в качестве подработки снимать видео с повседневными делами для обучения ИИ

И выполнять другие задачи — например, закрыть дверь у беспилотника Waymo или сфотографировать полку в магазине.

Источник: DoorDash
  • Компания выпустила приложение Tasks с подработкой для курьеров, пишет Bloomberg. Например, среди заданий — записать разговор на испанском языке или видео с выполнением домашних дел вроде загрузки посудомоечной машины.
  • Предоставленные аудио и видео будут использовать для совершенствования собственных ИИ-моделей компании и моделей, которые используют её партнёры из ритейла, гостиничного бизнеса и других сфер. Размер оплаты показывают заранее, он зависит от сложности задания.
  • В обычном приложении для курьеров также появятся задания: например, сфотографировать еду для цифрового меню ресторана или полку в супермаркете для проверки наличия товаров. Среди подработок есть также задания в рамках пилотной программы DoorDash и Waymo, которую они запустили в 2026 году. Водителям предлагают закрыть дверь у беспилотной машины, чтобы она смогла продолжить поездку.
  • DoorDash предлагает подработку курьерам в некоторых штатах и городах США. В будущем компания планирует расширить программу на другие страны и добавлять другие типы заданий.
  • Осенью 2025 года подобную подработку таксистам предложил Uber. Водители могут зарабатывать на выполнении «цифровых заданий» для обучения ИИ: например, распознавать и подсчитывать объекты на изображении, оцифровывать чеки и записывать аудио.

