«Мы строим галактическую цивилизацию»: Маск представил проект Terafab по производству чипов для роботов, ИИ-инфраструктуры и космических дата-центров

Предприниматель собирается запустить «первое в мире» предприятие полного цикла.Источник: SpaceX Проект Terafab совместно осуществляют Tesla и объединённые SpaceX и xAI. Илон Маск заявил, что предприятие позволит масштабировать мощности для запуска роботакси, производства роботов Optimus и развёртывания ИИ-инфраструктуры в космосе.Один из чипов разработают для продуктов Optimus и Tesla, но преимущественно для первых. Маск прогнозирует, что объём производства роботов в «10-100 раз» будет превышать выпуск автомобилей.Другой чип под названием D3 будет оптимизирован для работы в космосе. Бизнесмен ожидает, что большинство дата-центров будет размещено на более низких орбитах — понадобятся ИИ-спутники на солнечных батареях. На презентации представили концепт такого мини-спутника. Его батареи будут обеспечивать мощность в 100 кВт.Маск считает, что благодаря доступности солнечной энергии стоимость развертывания ИИ в космосе упадёт «ниже стоимости наземного ИИ». «Мы создаём галактическую цивилизацию», — добавил он.Terafab планируют сделать предприятием полного цикла для тестирования, доработки и производства чипов. По словам Маска, во всём мире пока нет комплексного завода для ИИ-чипов, обычно заключительные этапы проводятся на других предприятиях.Источник: SpaceX Михаил Дудченко Будущее 07.12.2025