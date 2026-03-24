Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Anthropic добавила в приложение Claude для macOS режим, в котором ИИ-агент сам управляет компьютером пользователя

Отправлять ему задачи можно в том числе со смартфона.

Источник: Anthropic
  • Инсутрмент доступен подписчикам тарифных планов Claude Pro и Claude Max в рамках «предварительного тестирования». По словам Anthropic, им можно воспользоваться в режиме Claude Cowork для работы с файлами, а также в редакторе кода Claude Code.
  • В частности, ИИ-агент может перемещать курсор, кликать по ссылкам, открывать и редактировать файлы, а также выполнять «сложные» задачи, в том числе связанные с кодом. С помощью функции Dispatch отправлять задачи агенту можно со смартфона.
  • В компании подчеркивают, что навыки Claude по управлению компьютером пока находятся на «начальном уровне», и не рекомендуют использовать агента для работы с чувствительными данными. По той же причине инструмент по умолчанию нельзя использовать с «некоторыми приложениями», но с какими именно, не уточняют.
  • Когда Claude управляет компьютером, система Anthropic автоматически сканирует работу модели для «снижения рисков». Агент также всегда будет запрашивать разрешение на работу с новыми приложениями, а пользователь может остановить его «в любой момент».

#новости #claude

3
14 комментариев