Anthropic добавила в приложение Claude для macOS режим, в котором ИИ-агент сам управляет компьютером пользователя

Отправлять ему задачи можно в том числе со смартфона. Источник: AnthropicИнсутрмент доступен подписчикам тарифных планов Claude Pro и Claude Max в рамках «предварительного тестирования». По словам Anthropic, им можно воспользоваться в режиме Claude Cowork для работы с файлами, а также в редакторе кода Claude Code.В частности, ИИ-агент может перемещать курсор, кликать по ссылкам, открывать и редактировать файлы, а также выполнять «сложные» задачи, в том числе связанные с кодом. С помощью функции Dispatch отправлять задачи агенту можно со смартфона.В компании подчеркивают, что навыки Claude по управлению компьютером пока находятся на «начальном уровне», и не рекомендуют использовать агента для работы с чувствительными данными. По той же причине инструмент по умолчанию нельзя использовать с «некоторыми приложениями», но с какими именно, не уточняют.Когда Claude управляет компьютером, система Anthropic автоматически сканирует работу модели для «снижения рисков». Агент также всегда будет запрашивать разрешение на работу с новыми приложениями, а пользователь может остановить его «в любой момент».