Ася Карпова
AI

«Сбер» выпустил флагманскую модель GigaChat Ultra и опубликовал её код и веса

В компании способности модели оценивают выше DeepSeek V3 и Qwen3-235B.

Источник: GigaChat
  • Компания обновила основные возможности чат-бота и увеличила скорость ответов в два раза, внедрив новую флагманскую модель GigaChat 3.1 Ultra с открытыми весами. Она доступна в веб-версии, мобильных приложениях и Telegram-боте GigaChat.
  • Среди обновлений — «долгосрочная память». Бот «запоминает» факты о пользователе и может обращаться к ним в последующих разговорах. Например, сохраняет информацию про увлечения, вкусы, профессию, образование, привычки, «личные данные», «информацию о близких людях и питомцах», рассказали в компании. Отдельные факты в «памяти» можно удалить вручную.
  • Данные синхронизируются между веб-версией, мобильными приложениями и Telegram-ботом. Понадобится авторизоваться по «Сбер ID». Функцию можно включить или отключить в настройках.
  • Чат-бот научился автоматически запускать поиск по интернету для любых запросов, чтобы предоставлять актуальные данные.
  • Также обновили голосовой режим. Диалог сделали «интерактивным»: модель научилась «без задержек» отвечать, когда её перебивают или меняют тему. Голосовой помощник тоже может подключать онлайн-поиск.
  • Код и веса GigaChat 3.1 Ultra выложили на Hugging Face и GitVerse по лицензии MIT, которая разрешает коммерческое использование. У модели 702 млрд общих параметров и 36 млрд активных, она работает на архитектуре «Смеси экспертов» (Mixture of Experts, MoE). Также есть версия GigaChat 3.1 Lightning на 10 млрд параметров и 1,8 млрд активных.
  • По оценкам компании, 3.1 Ultra обходит нерассуждающие модель Qwen3-235B-A22B от Alibaba и DeepSeek-V3-0324 в математике и тестах на общие знания.
Результат модели в тестах в сравнении с конкурентами. Источник: Hugging Face
#новости

73 комментария