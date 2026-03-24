Luma выпустила модель Uni-1 для генерации изображений — в тестах на логику и физику она превзошла Nano Banana Pro

Uni-1 доступна бесплатно в ИИ-сервисе Luma Labs.Источник: LumaAIСтартап представил мультимодальную «рассуждающую» модель для создания изображений Uni-1. Компания заявляет, что что для генераций она может использовать знания о национальных особенностях стран, поп-культуре, физике, географии и архитектуре.Источник: LumaUni-1 также создаёт изображения по нескольким референсам, в том числе фотографиям людей и эскизам.Вверху — генерация Uni-1 по референсам с нижней строки. Здесь и далее источник: LumaИсходная фотографияГенерация Uni-1Сверху эскиз, снизу — генерация Uni-1Компания делает упор на «логические рассуждения» модели. В тесте RISEBench, который оценивает умение понимать время, пространство и причинно-следственные связи, Uni-1 набрала 0,51 балла. Результат Nano Banana 2 — 0,50, GPT Image 1.5 от OpenAI — 0,46. В тесте на пространственное мышление у Uni-1 0,58 балла против 0,47 у Nano Banana 2. Модель пока не добавляли на платформы с пользовательскими рейтингами LMArena и Artificial Analysis.В слепых тестах, когда исследователям предлагали выбрать понравившийся вариант из результатов разных нейросетей, Uni-1 заняла первое место по качеству, следованию референсам и навыкам редактирования, заявляет стартап. Nano Banana Pro показала себя лучше только в задачах на генерацию по текстовому описанию.Слева Nano Banana Pro, справа — Uni-1. Источник: @IndraVahan Слева Nano Banana Pro, справа — Uni-1. Источник: @johnAGI168Источник: AI Adventurer Компания временно сделала Uni-1 бесплатной. Её можно протестировать в сервисе Luma Labs. Модель также добавят в API. Сгенерировать одну картинку по текстовому запросу будет стоить $0,09, отредактировать — $0,093. Для сравнения: одна генерация Nano Banana 2 стоит $0,101, а Nano Banana Pro — $0,134.#новости