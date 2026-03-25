The Information: OpenAI готовится выпустить следующую «передовую» языковую модель — Sora закрывают, чтобы высвободить мощности

Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что исследователи завершили этап предварительного обучения следующей флагманской модели под кодовым названием Spud («картофелина»), пишет The Information со ссылкой на источники.

Она будет оптимизирована для агентных задач и программирования. Выход Spud «значительно ускорит экономику», считает Альтман. Разработка модели идёт быстрее, чем ожидали исследователи: её могут выпустить через «несколько недель», хотя обычно процесс дообучения занимает больше времени.

Чтобы высвободить мощности, компания закрывает приложение для генерации видео на базе Sora 2 и доступ к ней через API — продвинутую языковую модель в чат-боте и Codex посчитали более приоритетным проектом. В декабре 2025 года американский Forbes подсчитал, что в день OpenAI может тратить до $15 млн на обеспечение мощностей Sora 2. Оценки основывались на комментариях экспертов и ценах на процессоры.

The Information указывает, что OpenAI также меняет название подразделения по работе над продуктами — с Product division на AGI Deployment («Развёртывание Общего ИИ»).

По данным источников BBC, OpenAI больше не планирует фокусироваться на инструментах для генерации видео. Команда Sora займётся созданием моделей мира для обучения роботов.

BBC называет одной из причин рост конкуренции на рынке после выхода последней модели Seedance 2.0 от китайской ByteDance в феврале 2026 года.

