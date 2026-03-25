Ася Карпова
AI

The Information: OpenAI готовится выпустить следующую «передовую» языковую модель — Sora закрывают, чтобы высвободить мощности

Среди других причин — количество загрузок приложения Sora снижается, а конкуренция растёт.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

  • Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что исследователи завершили этап предварительного обучения следующей флагманской модели под кодовым названием Spud («картофелина»), пишет The Information со ссылкой на источники.

  • Она будет оптимизирована для агентных задач и программирования. Выход Spud «значительно ускорит экономику», считает Альтман. Разработка модели идёт быстрее, чем ожидали исследователи: её могут выпустить через «несколько недель», хотя обычно процесс дообучения занимает больше времени.

  • Чтобы высвободить мощности, компания закрывает приложение для генерации видео на базе Sora 2 и доступ к ней через API — продвинутую языковую модель в чат-боте и Codex посчитали более приоритетным проектом. В декабре 2025 года американский Forbes подсчитал, что в день OpenAI может тратить до $15 млн на обеспечение мощностей Sora 2. Оценки основывались на комментариях экспертов и ценах на процессоры.

  • The Information указывает, что OpenAI также меняет название подразделения по работе над продуктами — с Product division на AGI Deployment («Развёртывание Общего ИИ»).

  • По данным источников BBC, OpenAI больше не планирует фокусироваться на инструментах для генерации видео. Команда Sora займётся созданием моделей мира для обучения роботов.

  • BBC называет одной из причин рост конкуренции на рынке после выхода последней модели Seedance 2.0 от китайской ByteDance в феврале 2026 года.

  • TechCrunch отмечает снижение числа загрузок приложения Sora.

    По данным Appfigures, в январе оно упало на 45% по сравнению с декабрём 2025-го — до 1,2 млн. Выручка с подписок упала на 32% месяц к месяцу. На январь 2026 года суммарно пользователи потратили в приложении $1,4 млн. В январе — $367 тысяч.

Источник: Appfigures
Источник: Appfigures

  • The Information также пишет, что Альтман прекратит лично курировать подразделение по безопасности, чтобы сосредоточиться на привлечении инвестиций, контроле цепочек поставок и строительства дата-центров.

