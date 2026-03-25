Стартап Granola, разработавший ИИ-инструмент для ведения заметок с видеовстреч, привлёк $125 млн при оценке в $1,5 млрд

С мая 2025-го оценка компании выросла в шесть раз. Сооснователи Granola Крис Педрегал и Сэм Стивенсон. Источник: BloombergРаунд возглавил инвестиционный фонд Index Ventures, пишет Bloomberg. Также в нём поучаствовали Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners и Spark Capital. Представитель Index Дэнни Раймер войдёт в совет директоров Granola в качестве наблюдателя. В мае 2025-го стартап привлёк $43 млн при оценке в $250 млн.Запущенный в мае 2024 года сервис позволяет вести заметки с видеовстреч с помощью ИИ — его можно подключить к Zoom, Slack, Google Meet, Teams и Webex. Пользователи могут набросать тезисы — фразы или слова, которые показались наиболее важными, а сервис дополнит их деталями и сделает оформление.По словам гендиректора стартапа Криса Педрегала, выручка Granola выросла в 2,5 раза в период с января по середину марта 2026 года, но конкретные цифры он не назвал. Количество пользователей сервиса в компании также не называют.Одновременно с завершением раунда Granola запускает интеграцию с Claude Code от Anthropic и рабочие пространства, в которых сотрудники смогут объединять свои заметки.Рынок ИИ-заметок уже перенасыщен — такие инструменты превращаются в базовый сервис, отмечает Bloomberg. Педрегал согласен с этим: он не хочет делать сервис только для ведения протоколов совещаний. Следующий шаг для Granola — внедрение агентных функций для выполнения задач на основе информации из заметок, которые могут добавить в 2027 году.У сервиса есть бесплатная пробная версия и два тарифа подписки: Business для личного использования и небольших команд за $14 в месяц за пользователя (1132 рубля по курсу ЦБ на 25 марта 2026 года) и Enterprise по цене от $35 за пользователя в месяц (2830 рублей).Виктория Ли