BI: xAI покинул десятый соучредитель — в компании осталось два сооснователя, включая Илона Маска

В марте 2026 года глава xAI писал, что перестраивает команду с нуля.Источник: Getty ImagesСоучредитель xAI Мануэль Кройсс сообщил сотрудникам об уходе из компании, пишет Business Insider со ссылкой на источники.Он был одним из 11 инженеров, которые вместе с Илоном Маском запускали ИИ-компанию в 2023 году. Из них в xAI остался только один — Росс Нордин, который перешёл в стартап из Tesla.По словам источников издания, в последние несколько недель в xAI поменяли организационную структуру: Маск взял на себя управление «десятками подчинённых» и пригласил сотрудников из Tesla и SpaceX, а «десятки» других работников уволили.13 марта 2026 года Маск писал в X, что «xAI с самого начала была выстроена неправильно, поэтому её перестраивают с нуля».Кройсс был в подчинении непосредственно у Маска, он руководил процессом предварительного обучения ИИ-моделей на больших массивах данных. Он также работал над улучшением моделей для программирования. На саммите Abundance Summit Маск признавал, что xAI «отстаёт в программировании».В марте из xAI ушли сооснователь Годун Чжан, который руководил Grok Code и Grok Imagine, а также исследователь Цзыхан Дай.В начале 2026 года из xAI уволились сооснователи Тони Ву и Джимми Ба, а также Грег Янг (он покинул компанию на фоне болезни и остался «неформальным советником») и Тоби Полен. В 2024 году Кайл Косич перешёл в OpenAI, в 2025-м из компании уволились Кристиан Сегеди и Игорь Бабушкин, который занялся собственным проектом Babuschkin Ventures.