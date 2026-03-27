Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Крупнейшие банки Армении предоставили рекордный кредит на $300 млн для строительства в стране дата-центра при участии Nvidia и Dell

Общая сумма инвестиций может дойти до $4 млрд.

Источник: The Armenian Weekly
  • Дата-центр планируют построить в городе Раздан, пишет Bloomberg. В проекте также участвуют Nvidia, Dell и правительство Армении. Объём инвестиций на первом этапе оценивают примерно в $450 млн — в ближайшие годы сумма может дойти до $4 млрд.
  • Среди банков, которые будут финансировать проект: Ardshinbank CJSC, Acba Bank OJSC, Evocabank CJSC, Fast Bank CJSC, C-Quadrat Ampega Asset Management Armenia и Amundi-Acba.
  • Проект стал частью соглашения между Арменией и США в сфере ИИ, подписанного в 2025 году, отмечает Bloomberg. Дата-центр в Раздане будет оснащён 50 тысячами передовых чипов для ИИ Blackwell. Сроки завершения строительства не уточняют.
  • Firebird AI — основанная в 2025 году в Сан-Франциско компания в сфере облачных вычислений. Проект в Армении станет для стартапа первым, в дальнейшем он планирует строить инфраструктуру для ИИ «на быстроразвивающихся рынках по всему миру».

22
2
49 комментариев