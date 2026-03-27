Крупнейшие банки Армении предоставили рекордный кредит на $300 млн для строительства в стране дата-центра при участии Nvidia и Dell

Общая сумма инвестиций может дойти до $4 млрд. Источник: The Armenian WeeklyДата-центр планируют построить в городе Раздан, пишет Bloomberg. В проекте также участвуют Nvidia, Dell и правительство Армении. Объём инвестиций на первом этапе оценивают примерно в $450 млн — в ближайшие годы сумма может дойти до $4 млрд.Среди банков, которые будут финансировать проект: Ardshinbank CJSC, Acba Bank OJSC, Evocabank CJSC, Fast Bank CJSC, C-Quadrat Ampega Asset Management Armenia и Amundi-Acba.Проект стал частью соглашения между Арменией и США в сфере ИИ, подписанного в 2025 году, отмечает Bloomberg. Дата-центр в Раздане будет оснащён 50 тысячами передовых чипов для ИИ Blackwell. Сроки завершения строительства не уточняют.Firebird AI — основанная в 2025 году в Сан-Франциско компания в сфере облачных вычислений. Проект в Армении станет для стартапа первым, в дальнейшем он планирует строить инфраструктуру для ИИ «на быстроразвивающихся рынках по всему миру».