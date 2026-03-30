Штрафы до 1 млн рублей и до семи лет тюрьмы: в аппарат правительства направили законопроект об уголовной ответственности за создание дипфейков

Его разработал сенатор Владимир Кожин.Источник фото: RandЗаконопроект предлагает поправки к закону «Об информации, информтехнологиях и защите информации», передаёт РБК со ссылкой на документ. Они запретят создание, хранение и распространение дипфейков, а также «организацию доступа» к ним без согласия того, чей образ или голос использовался.Организаторы распространения информации (ОРИ), владельцы поисковиков, соцсетей и аудиовизуальных сервисов, хостинг-провайдеры, СМИ и прочие платформы должны будут обеспечить пользователям возможность подавать заявки на блокировку или удаление дипфейков с собой и оперативно их рассматривать.Порядок установит Роскомнадзор. За невыполнение обязанности предлагают ввести штрафы — 30-50 тысяч рублей для физлиц, 50-100 тысяч рублей для должностных лиц, 300-500 тысяч рублей для юрлиц.Тем, кто незаконно создаёт и использует дипфейки, будут грозить и штрафы, и уголовная ответственность. Если они причинили вред правам и интересам потерпевшего — «штраф до 500 тысяч рублей или зарплата осуждённого за период до шести месяцев либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до одного года, либо ограничение свободы до двух лет».При наличии «корыстной или личной заинтересованности», при использовании СМИ, интернета или служебного положения, при работе в группе лиц максимальный штраф возрастает до 1 млн рублей, а возможный тюремный срок — до трёх лет.Срок до пяти лет предлагают предусмотреть за дипфейки с детьми, с порнографией или же «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти». До семи — если действия совершены в отношении представителей власти.Наказывать не будут, если «дипфейк создается в личных целях самим человеком»; если автор получил согласие на создание и использование фейка от самого человека или его детей, супругов или родителей, если сам он умер; если дипфейк «создаётся для обороны, обеспечения безопасности и правопорядка государства» или как «пародия или карикатура». В последнем случае придётся указать цели, автора, правообладателя и дату создания.В Минцифры рассказали, что получили предложения Кожина и уже обсуждают их с бизнесом и ответственными ведомствами.Таня БоброваAI18 марМаркировка сгенерированного контента и блокировка создания противоправных материалов: Минцифры опубликовало законопроект об ИИ Текущая версия предполагает вступление документа в силу с 1 сентября 2027 года.Законопроект «Об основах госрегулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в России» разместили на сайте проектов нормативных правовых актов. Он затрагивает граждан и юрлиц, которые занимаются разработкой, применением и внедрением ИИ на террито…#новости