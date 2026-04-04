Anthropic объявила, что подписки на Claude больше не будут покрывать использование моделей через сторонние инструменты вроде OpenClaw

Компания объяснила решение «колоссальной нагрузкой» на свои системы.Источник фото: Business InsiderМодели Anthropic можно будет подключать к сторонним сервисам и дальше, но платить теперь придётся отдельно — за фактическое использование. Авторизацию с помощью логинов Claude и API-ключей не отключают.Изменения вступят в силу в 22:00 мск 4 апреля 2026 года и на первом этапе коснутся только OpenClaw. Потом эту «политику» распространят и на остальные инструменты.Компания «прикладывала немалые усилия, чтобы ответить на растущий спрос на Claude», однако решила, что приоритет при распределении ИИ-мощностей должны получать пользователи нативных продуктов самой Anthropic.Чтобы «смягчить переход», компания анонсировала скидки для тех, кто выберет предоплату пакетов, и одноразовые кредиты на «экстраиспользование» в размере ежемесячной подписки. Позже расскажет о возможности оформить возврат средств.OpenClaw — «обёртка» с открытым исходным кодом, которая упрощает настройку ИИ-ассистентов на базе моделей Google, DeepSeek, Alibaba, Anthropic и других разработчиков.Проект выложил в январе 2026 года австриец Питер Штайнбергер. Сначала он назывался Clawdbot, но после «вежливой просьбы» Anthropic переименовался в Moltbot, а затем сменил название на нынешнее.В феврале OpenAI наняла Штайнбергера на должность главы по разработке «следующего поколения ИИ-агентов». В конце марта тот рассказал о сотрудничестве с Telegram. Команда последнего поможет улучшить работу ИИ-агента в мессенджере, а ведущий разработчик Telegram Игорь Жуков станет новым мейнтейнером OpenClaw на GitHub.После объявления про подписки Штайнбергер написал, что вместе с коллегой пытался «образумить» Anthropic, но получилось лишь отсрочить изменения на неделю. По его словам, «забавно», что компания решила сначала скопировать популярные функции, а потом ввести заграждения.В марте Anthropic запустила систему для настройки ИИ-агентов CoPaw, похожую на OpenClaw, Channels для общения с Claude Code в Telegram и Discord, а ещё функцию Dispatch, которая превращает Claude в автономного помощника.#новости