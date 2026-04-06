Некоторые пользователи монетизируют получившиеся ИИ-каверы. Источник: Tech in AsiaСервис для генерации музыки Suno запрещает использование защищённых авторских правом композиций. Предполагается, что система не должна допускать для создания каверов чужие песни и тексты, но запрет «очень легко» обойти, пишет The Verge.В тарифе Premier за $24 (около 1920 рублей по курсу ЦБ на 6 апреля 2026 года) в месяц пользователи могут загружать в Suno Studio треки для редактирования и создания каверов. Чтобы «обмануть» фильтры авторских прав, достаточно замедлить или ускорить исходную композицию, загрузить её в Suno и вернуть оригинальную скорость, отмечает издание.Другой способ — добавление короткого шума в начале или в конце песни. Похожие способы работают и для обхода запрета на защищённые авторским правом тексты, подчёркивает The Verge. Можно заменить несколько слов в треке на созвучные — например, «rain» на «reign», этого будет достаточно, чтобы приложение «пропустило» текст.Модель «очень точно» имитирует оригинальные песни и делает их «легко узнаваемыми» для слушателей. Кроме того, Suno не проводит ещё одну проверку на нарушение авторских прав перед экспортом получившихся треков, что позволяет загружать их на стриминговые сервисы и монетизировать.Ася КарповаAI18 мар