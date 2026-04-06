Переход на «четырёхдневку» и создание фонда общественного благосостояния: OpenAI выпустила доклад с рекомендациями по социальной политике «в эпоху сверхинтеллекта»

В числе идей также повышение налогов для компаний, которые заменяют сотрудников на ИИ.Источник: WSJOpenAI представила документ под названием «Промышленная политика для эпохи интеллекта: идеи, чтобы поставить людей на первое место». В документе компания предлагает меры, которые, по её мнению, должны будут применять государства по мере развития ИИ и переходу к «сверхинтеллекту» (AGI).Многие из предложений касаются социальной политики, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal. В частности, предполагают усиление социальной защиты для сотрудников, увеличение отчислений работодателей на пенсии и здравоохранение, а также эксперименты по введению четырёхдневной рабочей недели при сохранении уровня оплаты.Кроме того, OpenAI предлагает реформировать налоговую систему на фоне потенциального увеличения прибыли технологических компаний за счёт перехода к «сверхинтеллекту», отмечает WSJ. По задумке, бизнес, который заменяет сотрудников на ИИ, должен будет платить больше налогов для финансирования государственных социальных программ.Ещё одна идея — создание фонда общественного благосостояния. Компания полагает, что это мог бы быть государственный инвестиционный фонд, ориентированный на ИИ. Его доходы должны распределяться между гражданами, чтобы «дать каждому долю от экономического роста, обусловленного ИИ».Доклад опубликовали с целью инициировать дискуссию, чтобы «гарантировать, что ИИ приносит пользу всем», утверждают в OpenAI. Однако момент публикации совпадате с подготовкой Конгресса США к обсуждению новых мер регулирования ИИ, отмечает WSJ.#новости #openai