«Яндекс» добавил инструмент для отслеживания упоминаний сайтов компаний в ответах «Алисы AI»

Управлять попаданием в ответы не получится, но можно посмотреть статистику. Источник здесь и далее: «Яндекс»Инструмент называется «Видимость сайта в Алисе AI» и доступен в «Вебмастере», сообщила компания. С его помощью компании могут узнать, как часто в ответах ИИ упоминаются их бренды или бренды конкурентов.Чтобы воспользоваться им, нужно добавить сайт в «Вебмастер» и подтвердить свои права на него. Инструмент отображает данные по мере сбора статистики.С помощью сервиса компании смогут отслеживать долю запросов, в ответах на которые «Алиса AI» упоминает их сайты в качестве источников.Для аналитики доступны примеры пользовательских запросов, по которым формируются ответы, и примеры сайтов похожих тематик, которые часто появляются в поисковых ИИ-сводках. #новости #яндекс