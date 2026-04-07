Евгения Евсеева
AI

«Яндекс» добавил инструмент для отслеживания упоминаний сайтов компаний в ответах «Алисы AI»

Управлять попаданием в ответы не получится, но можно посмотреть статистику.

  • Инструмент называется «Видимость сайта в Алисе AI» и доступен в «Вебмастере», сообщила компания. С его помощью компании могут узнать, как часто в ответах ИИ упоминаются их бренды или бренды конкурентов.
  • Чтобы воспользоваться им, нужно добавить сайт в «Вебмастер» и подтвердить свои права на него. Инструмент отображает данные по мере сбора статистики.
  • С помощью сервиса компании смогут отслеживать долю запросов, в ответах на которые «Алиса AI» упоминает их сайты в качестве источников.
  • Для аналитики доступны примеры пользовательских запросов, по которым формируются ответы, и примеры сайтов похожих тематик, которые часто появляются в поисковых ИИ-сводках.
