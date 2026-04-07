«Яндекс» добавил диалоговый режим с «Алисой AI» во всём «Поиске»

И внедрил в поисковик технологию «ИИ-блендер» — он предлагает наиболее оптимальный набор блоков в результатах поиска.Источник здесь и далее: «Яндекс» В декабре 2025 года «Яндекс» добавил нейросеть «Алиса AI» в поиске в приложении «Яндекс — с Алисой AI». Теперь пользователи могут переключаться между диалогом с «Алисой AI» и обычными результатами во всём «Поиске», рассказала компания.Для перехода к диалогу с нейросетью нужно кликнуть на вкладку «Алиса AI» под поисковой строкой. Режим работает на модели Alice AI LLM с «сотнями миллиардов» параметров, которая даёт ответы «с учётом локального контекста и российского культурного кода».В режиме диалога пользователи могут задавать уточняющие вопросы, генерировать контент, отправлять файлы и картинки. Чтобы вернуться к обычным результатам, нужно кликнуть на соответствующую вкладку под поисковой строкой. История диалога сохраняется — пользователи могут вернуться обратно и продолжить разговор.Компания также обновила быстрые ответы «Алиса AI» под поисковой строкой: теперь их генерирует облегчённая языковая модель Alice AI Search. По словам «Яндекса», она обрабатывает на тех же мощностях больше запросов и часто превосходит по качеству ответы предыдущей модели.Также компания добавила в «Поиск» технологию «ИИ-блендер», которая расставляет блоки — ссылки на сайты, картинки, видео, прогноз погоды или котировки акций — в поисковой выдаче. «ИИ-блендер» анализирует запрос и предлагает комбинацию блоков, которая лучше всего решает задачу.Например, раньше по запросу “ydex” рядом с графиком котировок мог появляться блок с картинками. Теперь «Поиск» «поймёт», что в таком запросе важно показать котировки, а блок с картинками отвлекает.#новости #яндекс