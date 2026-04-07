Google выпустила приложение с ИИ-диктофоном, которое «очищает» текст и убирает слова-паразиты

Может работать в офлайн-режиме и пока без подписки.Источник: GoogleВнимание на приложение Google AI Edge Eloquent в американском App Store обратило 9To5Google. Оно позволяет «превратить сумбурную речь в хорошо написанный текст».Пользователи могут надиктовать текст, приложение транскрибирует его в реальном времени, а после остановки записи — очистит от слов-паразитов, пишет TechCrunch. После этого пользователь может отредактировать текст: посмотреть «ключевые мысли», сделать его более «официальным», «кратким» или «длинным».При желании Google AI Edge Eloquent может импортировать определённые слова — например, имена или жаргон — из Gmail-аккаунта для повышения точности транскрибации. Пользователи могут добавить и собственные слова в список.Также можно посмотреть статистику — к примеру, произнесённое количество слов в минуту. У приложения есть офлайн-режим и поиск по заметкам. Издания отмечают, что его можно скачать бесплатно. Согласно описанию сервиса, подписки пока тоже нет. Компания планирует выпустить приложение и для других платформ, в том числе десктопную версию для задач вроде диктовки кода или промптов для ИИ-агентов.#новости #google