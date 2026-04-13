«Наша миссия — утешение живых»: стартап из Китая рассказал о семье, которая создала ИИ-двойника погибшего мужчины, чтобы не тревожить его 80-летнюю мать

Она общается с ним в чате и с помощью «видеозвонков».Источник: Getty Images В 2025 году единственный сын 80-летней китаянки погиб в автокатастрофе. Семья побоялась, что женщина не переживёт эту новость — она страдает от болезни сердца — и заказала ИИ-двойника у местной компании Super Brain (超级头脑).Стартап создаёт виртуальных собеседников на основе аудио- и видеозаписей, которые присылают родственники. Сейчас женщина регулярно созванивается в видеочате с ИИ-аватаром сына. По «легенде», он якобы работает за границей.Об этом случае китайским СМИ рассказал глава Super Brain Чжан Цзэвей, не раскрывая имён. Он признаёт, что технология «обманывает чувства» тех, кто потерял близких, но своей главной миссией считает «утешение живых».По данным iiMedia Consulting, масштаб китайского рынка виртуальных аватаров превысил 20 млрд юаней ($2,9 млрд), и «цифровая вечная жизнь» — один из самых быстрорастущих сегментов на нём. На 2025 год более 1900 сайтов в Китае предоставляют услуги по «воскрешению» умерших — некоторые помогают создавать картинки, другие аудио и видео. В США и Европе такие сервисы развивают стартапы StoryFile, Deepbrain, Herefter AI и 2wai.По мнению исследователей из Университета Индианы в США, длительное общение с аватарами умерших родственников может привести к зависимости и помешать «нормальному процессу скорби».Ника СмирноваAI13.12.2025Цифровая некромантия или способ сохранить память: зачем создают ИИ-копии умерших И как рынок «технологий скорби» меняет отношения со смертью.#новости