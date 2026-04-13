«Наша миссия — утешение живых»: стартап из Китая рассказал о семье, которая создала ИИ-двойника погибшего мужчины, чтобы не тревожить его 80-летнюю мать

По данным iiMedia Consulting, масштаб китайского рынка виртуальных аватаров превысил 20 млрд юаней ($2,9 млрд), и «цифровая вечная жизнь» — один из самых быстрорастущих сегментов на нём. На 2025 год более 1900 сайтов в Китае предоставляют услуги по «воскрешению» умерших — некоторые помогают создавать картинки, другие аудио и видео. В США и Европе такие сервисы развивают стартапы StoryFile, Deepbrain, Herefter AI и 2wai.