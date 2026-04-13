Ася Карпова
AI

«Наша миссия — утешение живых»: стартап из Китая рассказал о семье, которая создала ИИ-двойника погибшего мужчины, чтобы не тревожить его 80-летнюю мать

Она общается с ним в чате и с помощью «видеозвонков».

Источник: Getty Images
  • В 2025 году единственный сын 80-летней китаянки погиб в автокатастрофе. Семья побоялась, что женщина не переживёт эту новость — она страдает от болезни сердца — и заказала ИИ-двойника у местной компании Super Brain (超级头脑).
  • Стартап создаёт виртуальных собеседников на основе аудио- и видеозаписей, которые присылают родственники. Сейчас женщина регулярно созванивается в видеочате с ИИ-аватаром сына. По «легенде», он якобы работает за границей.
  • Об этом случае китайским СМИ рассказал глава Super Brain Чжан Цзэвей, не раскрывая имён. Он признаёт, что технология «обманывает чувства» тех, кто потерял близких, но своей главной миссией считает «утешение живых».

  • По данным iiMedia Consulting, масштаб китайского рынка виртуальных аватаров превысил 20 млрд юаней ($2,9 млрд), и «цифровая вечная жизнь» — один из самых быстрорастущих сегментов на нём. На 2025 год более 1900 сайтов в Китае предоставляют услуги по «воскрешению» умерших — некоторые помогают создавать картинки, другие аудио и видео. В США и Европе такие сервисы развивают стартапы StoryFile, Deepbrain, Herefter AI и 2wai.

  • По мнению исследователей из Университета Индианы в США, длительное общение с аватарами умерших родственников может привести к зависимости и помешать «нормальному процессу скорби».
