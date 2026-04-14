Ася Карпова
AI

«Такой высокой конкуренции на ИИ-рынке ещё не было»: The Verge опубликовало обращение OpenAI к сотрудникам на фоне выхода Claude Mythos

В нём описана стратегия развития с упором на корпоративных клиентов и сотрудничество с Amazon.

Источник: AP
  • В связи с началом второго квартала 2026 года директор по выручке OpenAI Дениз Дрессер разослала сотрудникам служебную записку, с которой ознакомилось The Verge.
  • Дрессер признала, что конкуренция на рынке сейчас как никогда высока из-за достижений Anthropic. По её оценке, фокус на инструментах для кодинга дал стартапу преимущество «на раннем этапе», но «в условиях войны платформ» фокус на одном продукте неэффективен.

Они строят стратегию на страхе [общего ИИ (AGI)] и представлениях о том, что искусственным интеллектом должна управлять элита. В конечном итоге победит наш позитивный подход: создавать мощные системы, расширять доступ, внедрять меры безопасности и помогать людям достигать большего.

цитата из записки по The Verge

7 апреля 2026 года Anthropic рассказала о своей последней модели Claude Mythos, доступ к которой есть у партнёров проекта Glasswing, включая Nvidia, Apple, Google, Microsoft и других.

  • Дрессер также утверждает, что в презентациях для инвесторов Anthropic завышает показатель годовой выручки примерно на $8 млрд при заявленных $30 млрд, потому что учитывает выручку от Amazon и Google.
  • По поводу стратегии развития Дрессер заявила, что компания планирует сосредоточиться на решениях для корпоративных клиентов — «количество многолетних сделок на девятизначные суммы» с OpenAI растёт.
  • Компания строит единую систему ChatGPT for Work на базе модели под кодовым названием Spud и платформы с ИИ-агентами для бизнеса с рабочим названием Frontier, а также улучшенным редактором кода Codex.

  • Дрессер считает, что у OpenAI есть преимущество перед Anthropic в количестве вычислительных мощностей, что позволит «постоянно» развивать модели и агентов. Также планируют расширить сотрудничество с Amazon Web Services и запустить собственный проект DeployCo, чтобы OpenAI полностью контролировала развёртывание ИИ-помощников у клиентов.

  • Гендиректора Slack Дрессер назначили на должность главы по выручке в 2025 году, чтобы расширить внедрение корпоративных ИИ-продуктов, как писало Bloomberg.

3 комментария