«Такой высокой конкуренции на ИИ-рынке ещё не было»: The Verge опубликовало обращение OpenAI к сотрудникам на фоне выхода Claude Mythos

В нём описана стратегия развития с упором на корпоративных клиентов и сотрудничество с Amazon. Источник: APВ связи с началом второго квартала 2026 года директор по выручке OpenAI Дениз Дрессер разослала сотрудникам служебную записку, с которой ознакомилось The Verge.Дрессер признала, что конкуренция на рынке сейчас как никогда высока из-за достижений Anthropic. По её оценке, фокус на инструментах для кодинга дал стартапу преимущество «на раннем этапе», но «в условиях войны платформ» фокус на одном продукте неэффективен.Они строят стратегию на страхе [общего ИИ (AGI)] и представлениях о том, что искусственным интеллектом должна управлять элита. В конечном итоге победит наш позитивный подход: создавать мощные системы, расширять доступ, внедрять меры безопасности и помогать людям достигать большего.цитата из записки по The Verge7 апреля 2026 года Anthropic рассказала о своей последней модели Claude Mythos, доступ к которой есть у партнёров проекта Glasswing, включая Nvidia, Apple, Google, Microsoft и других.Дрессер также утверждает, что в презентациях для инвесторов Anthropic завышает показатель годовой выручки примерно на $8 млрд при заявленных $30 млрд, потому что учитывает выручку от Amazon и Google.По поводу стратегии развития Дрессер заявила, что компания планирует сосредоточиться на решениях для корпоративных клиентов — «количество многолетних сделок на девятизначные суммы» с OpenAI растёт.Компания строит единую систему ChatGPT for Work на базе модели под кодовым названием Spud и платформы с ИИ-агентами для бизнеса с рабочим названием Frontier, а также улучшенным редактором кода Codex.Дрессер считает, что у OpenAI есть преимущество перед Anthropic в количестве вычислительных мощностей, что позволит «постоянно» развивать модели и агентов. Также планируют расширить сотрудничество с Amazon Web Services и запустить собственный проект DeployCo, чтобы OpenAI полностью контролировала развёртывание ИИ-помощников у клиентов.Гендиректора Slack Дрессер назначили на должность главы по выручке в 2025 году, чтобы расширить внедрение корпоративных ИИ-продуктов, как писало Bloomberg.#новости