OpenAI выпустила GPT‑5.4 Cyber для ограниченного круга специалистов — через неделю после выхода Claude Mythos от Anthropic

Для работы с ней нужно пройти верификацию и подтвердить опыт.Источник: Getty ImagesМодель оптимизирована для задач в сфере кибербезопасности: может искать в коде вредоносные функции или, наоборот, анализировать ПО на наличие уязвимостей. Её дообучили на базе последней GPT‑5.4, которая вышла 5 марта 2026 года. Результатов GPT‑5.4 Cyber в бенчмарках не приводят.Компания заявляет, что линейку Cyber разрабатывают «в рамках подготовки к появлению все более совершенных моделей OpenAI в ближайшие несколько месяцев» — на случай, если злоумышленники будут использовать их для атак.Модель не появится в ChatGPT, доступ дали ограниченному кругу специалистов-партнёров программы Trusted Access for Cyber. Её запустили в феврале 2026 года. Теперь компания добавила режим расширенного доступа — для работы нужно пройти верификацию личности и подтвердить квалификацию в области кибербезопасности. Клиенты «с наивысшим уровнем» доступа смогут пользоваться GPT‑5.4‑Cyber.7 апреля 2026 года Anthropic рассказала о своей последней модели Claude Mythos. Ей могут пользоваться только компании-партнёры для обеспечения безопасности «наиболее важного ПО в мире». Среди них Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia и Palo Alto Networks.По словам Anthropic, модель выявила «тысячи» уязвимостей нулевого дня, в том числе «во всех основных ОС и веб-браузерах» благодаря развитым навыкам агентного программирования.Артур Томилко