Ася Карпова
AI

OpenAI выпустила GPT‑5.4 Cyber для ограниченного круга специалистов — через неделю после выхода Claude Mythos от Anthropic

Для работы с ней нужно пройти верификацию и подтвердить опыт.

Источник: Getty Images
  • Модель оптимизирована для задач в сфере кибербезопасности: может искать в коде вредоносные функции или, наоборот, анализировать ПО на наличие уязвимостей. Её дообучили на базе последней GPT‑5.4, которая вышла 5 марта 2026 года. Результатов GPT‑5.4 Cyber в бенчмарках не приводят.
  • Компания заявляет, что линейку Cyber разрабатывают «в рамках подготовки к появлению все более совершенных моделей OpenAI в ближайшие несколько месяцев» — на случай, если злоумышленники будут использовать их для атак.
  • Модель не появится в ChatGPT, доступ дали ограниченному кругу специалистов-партнёров программы Trusted Access for Cyber. Её запустили в феврале 2026 года. Теперь компания добавила режим расширенного доступа — для работы нужно пройти верификацию личности и подтвердить квалификацию в области кибербезопасности. Клиенты «с наивысшим уровнем» доступа смогут пользоваться GPT‑5.4‑Cyber.
  • 7 апреля 2026 года Anthropic рассказала о своей последней модели Claude Mythos. Ей могут пользоваться только компании-партнёры для обеспечения безопасности «наиболее важного ПО в мире». Среди них Amazon Web Services, Anthropic, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, Linux Foundation, Microsoft, Nvidia и Palo Alto Networks.
  • По словам Anthropic, модель выявила «тысячи» уязвимостей нулевого дня, в том числе «во всех основных ОС и веб-браузерах» благодаря развитым навыкам агентного программирования.
Артур Томилко
Инвестиции
Инвесторы начали сомневаться в оценке OpenAI в $852 млрд на фоне смены стратегии — FT

Компания одновременно пытается сохранить лидерство ChatGPT среди обычных пользователей и закрепиться на корпоративном рынке, но некоторые считают это признаком «распыления» и «стратегического дрейфа».

  • Попытки OpenAI переориентировать бизнес на фоне подготовки к вероятному IPO вызывают опасения у инвесторов, пишет FT. По словам некоторых из н…

10 комментариев