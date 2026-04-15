Производитель экообуви Allbirds переименуется в NewBird AI и займётся продажей облачных решений для ИИ — его акции взлетели более чем на 730%

В марте 2026 года он объявил о продаже бренда и активов за $39 млн, хотя на пике стоил $4 млрд.Источник фото: Pilot PlansAllbirds сообщила, что благодаря «конвертируемым инвестициям» в размере $50 млн сможет переключиться с производства обуви на развитие вычислительной инфраструктуры. Раунд собираются закрыть во втором квартале 2026 года. Инвестора не раскрыли.Компанию назовут NewBird AI, а её долгосрочная цель — стать полноценным поставщиком «графических процессоров как услуги» (по аналогии с SaaS-моделями) и облачных решений, предназначенных прежде всего для ИИ. Деньги направят в частности на закупку процессоров.Бренд Allbirds и все его активы, включая интеллектуальную собственность, дальше будет развивать компания American Exchange Group, которая владеет обувной маркой Aerosoles, помимо прочего. С ней и заключили сделку на $39 млн.Allbirds основали в 2015 году бывший футболист Тим Браун и биотех-инженер Джоуи Цвиллингер. Компания использует в производстве обуви шерсть мериноса, древесное волокно, сахарный тростник и другие менее вредные для окружающей среды материалы.Её флагманский продукт — кроссовки из мериносовой шерсти, которые снискали особую популярность среди «техбро» (так некоторые называют нередко претенциозных сотрудников крупных ИТ-компаний и стартапов из Кремниевой долины, в частности инженеров).Эту обувь в своё время скопировали десятки других компаний, среди которых Amazon. В 2019 году, например, модели Allbirds стоили по $95, а Amazon предлагала копии за $45.Слева — Allbirds. Справа — Amazon. Источник фото: IncКомпания вышла на биржу в 2021 году, но на фоне изменений в трендах и ужесточении конкуренции её рост замедлился. Так, 14 апреля 2026 года акции стоили меньше $3 за штуку, а рыночная капитализация составляла $22 млн.15 апреля — на фоне новости о пивоте — последняя превысила $180,8 млн. Бумаги на 18:54 мск торгуются по $20,76.#новости