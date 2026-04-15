СМИ: Anthropic получила предложение об инвестициях при оценке в $800 млрд — в два раза выше, чем в феврале 2026 года

Тогда оценка составила $380 млрд.Источник: PhotoGranary02 / ShutterstockРазработчик чат-бота Claude получил несколько предложений от инвесторов о новом раунде, в ходе которого его могли бы оценить в $800 млрд, рассказали источники Business Insider и Bloomberg.Для сравнения: в феврале 2026 года компания привлекла $30 млрд при оценке в $380 млрд после инвестиций, а в сентябре 2025-го — $13 млрд при оценке в $183 млрд.Хотя Anthropic не исключает привлечение денег в ближайшие месяцы, не ясно, примет ли она условия инвесторов и сможет ли получить оценку в $800 млрд, отметил один из собеседников. Компания отказалась от комментариев.Bloomberg отмечает ажиотаж инвесторов вокруг Anthropic на фоне последних новостей: от конфликта с Пентагоном до выпуска модели Claude Mythos, которая по словам компании, обнаружила «тысячи» уязвимостей нулевого дня.Инвесторы также «впечатлены» ростом выручки стартапа, особенно за счёт крупных корпоративных клиентов, указывает агентство. В апреле 2026 года Anthropic рассказала, что её прогнозируемая годовая выручка выросла с $9 млрд в конце 2025 года до $30 млрд.По словам источников Bloomberg, стартап запланировал выйти на биржу в конце 2026 года и привлечь свыше $60 млрд. Последняя оценка конкурирующей OpenAI — $852 млрд. Но, по данным FT, инвесторы стали в ней сомневаться на фоне смены стратегии. Компания одновременно пытается сохранить лидерство ChatGPT среди обычных пользователей и закрепиться на корпоративном рынке.Ася КарповаДеньги6 апрOpenAI сделала ставку на рекламу, Anthropic — на инструменты для бизнеса и обе ждут роста затрат на обучение ИИ-моделей: как компании подходят к IPO WSJ собрало показатели, которыми стартапы делились с инвесторами перед последними раундами финансирования.#новости #anthropic