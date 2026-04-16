Ася Карпова
AI

Anthropic выпустила Claude Opus 4.7 — её возможности намеренно снизили по сравнению с Claude Mythos

Она доступна по подписке.

Источник: Anthropic
  • В Opus 4.7 улучшили навыки продвинутой разработки ПО, а также визуального анализа по сравнению с версией 4.6. Она точнее понимает изображения в низком разрешении, создаёт более «качественные» интерфейсы и слайды, заявляет компания.
  • В тестах на агентное программирование она превзошла предшественницу на 10%, в работе с визуальными входными данными — на 13%. Остальные показатели выросли не так сильно.
  • Возможности Claude Opus 4.7 в программировании и кибербезопасности намеренно снижены по сравнению с Claude Mythos. В Opus 4.7 встроили защиту, которая автоматически блокирует запросы на взлом или другие вредоносные действия с кодом. Если она хорошо покажет себя на практике, стартап применит её к Mythos и сможет выпустить свою самую продвинутую модель в общий доступ, говорится в анонсе.
  • Пока Claude Mythos могут пользоваться только компании-партнёры для обеспечения безопасности «наиболее важного ПО в мире». Среди них Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Google, Linux Foundation, Microsoft и Nvidia.
  • Opus 4.7 доступна в Claude подписчикам всех платных тарифов, а также в API по цене $5 и $25 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно.

13 комментариев