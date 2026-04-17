FT: задержки в строительстве крупных дата-центров замедлили внедрение ИИ — более 60% объектов в США, запланированных на 2027-й, ещё не начали строить

Среди причин — нехватка оборудования и квалифицированных работников. Источник: WSJС задержками столкнулись Meta*, Microsoft, OpenAI, Amazon, xAI и другие крупные технологические компании, пишет Financial Times со ссылкой на отчёт организации SynMax. Проблемы с дата-центрами вызывают опасения, что «огромные» инвестиции в ИИ будут приносить отдачу дольше, чем ожидали компании. Для отслеживания процесса и сроков строительства SynMax проанализировала спутниковые снимки подобных объектов.Около 40% проектов, которые должны были сдать в США в 2026 году, отстают от графика из-за проблем с разрешениями, нехватки оборудования, рабочей силы и электроэнергии, отмечает издание. Более 60% дата-центров, сдача которых запланирована на 2027-й, ещё не начали строить.Например, крупный дата-центр Oracle в Техасе, который должен будет предоставлять вычислительные мощности для OpenAI, планировали частично ввести в эксплуатацию во второй половине 2026 года. Всего комплекс должен включать десять зданий — на апрель 2026-го «признаки строительства» есть только у одного.По оценке SynMax, фактически проект смогут завершить только к концу 2027 года. При этом большинство компаний, включая OpenAI, заявляют, что строительство объектов «идёт по графику».Задержки вызваны ограниченной пропускной способностью энергосетей и нехваткой необходимого оборудования — например, газовых турбин и трансформаторов, подчёркивает FT. Кроме того, источники издания отметили, что из-за высокого спроса и одновременного строительства большого количества крупных дата-центров на объектах не хватает специализированных сотрудников — от монтажников до электриков.Удалённое расположение некоторых дата-центров приводит к увеличению стоимости труда примерно на 30% — работники переходят с объекта на объект в поисках более высокой оплаты, отмечают опрошенные изданием аналитики.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости