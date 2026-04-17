Популярность Mac mini для локального запуска ИИ-агентов привела к их дефициту в магазинах Apple в США — WSJ

Apple недооценила спрос на устройства. Источник: WSJМодели Mac mini M4 на 32 ГБ оперативной памяти и M4 Pro на 64 ГБ недоступны для заказа на сайте Apple в США, пишет The Wall Street Journal. Сроки доставки для других моделей составляют от одного до трёх месяцев. Также из продажи пропали некоторые конфигурации Mac Studio.Издание связывает повысившийся спрос на Mac mini с их популярностью для запуска локальных ИИ-агентов, таких как OpenClaw. Запуск подобного ПО на собственном компьютере дешевле и надёжнее, чем у облачных провайдеров, при работе с большим объёмом корпоративных данных.Apple недооценила спрос на «нишевые» устройства и не ожидала, что большое количество людей будет покупать Mac mini для запуска ИИ-агентов — «это было невозможно предсказать несколько месяцев назад», отмечают опрошенные изданием аналитики. В 2025 году Mac mini составлял всего 3% от всех продаж Mac в США.Среди других причин образовавшегося дефицита WSJ также называет вероятный «скорый» выход новой модели Mac mini с чипом M5, перед которым Apple распродаёт остатки предыдущей модели и глобальный дефицит памяти.OpenClaw — «обёртка» с открытым исходным кодом, которая упрощает настройку ИИ-ассистентов на базе моделей Google, DeepSeek, Alibaba, Anthropic и других разработчиков. Проект выложил в январе 2026 года австриец Питер Штайнбергер. Сначала он назывался Clawdbot.Позже свои вариации CoPaw и Personal Computer, адаптированные для Mac mini, выпустили Alibaba и Perplexity.#новости #apple