Из OpenAI ушли руководитель научных инициатив и глава команды Sora

В марте 2026 года компания сообщила о закрытии сервиса для генерации видео.Кевин Вейл, который присоединился к компании в 2024 году в качестве директора по продукту, а затем возглавил проект OpenAI for Science, объявил об уходе, пишет Bloomberg. В посте в X он объяснил это «децентрализацией» OpenAI for Science в «другие исследовательские команды».По словам Wired, Вейл руководил Prism, которая развивала рабочее пространство для учёных. Команду объединят с командой Codex, пишет издание.Об уходе из OpenAI объявил и руководитель команды сервиса для генерации видео Sora Билл Пиблз. В марте 2026 года компания сообщила о закрытии сервиса, не раскрыв причин. WSJ писала, что этот шаг — часть переориентации бизнеса на инструменты для программирования перед предстоящим IPO.По данным The Information, сервис закрыли, чтобы высвободить мощности для следующей «передовой» языковой модели. BBC же отмечало: OpenAI больше не планирует фокусироваться на инструментах для генерации видео, а команда Sora займётся созданием моделей мира для обучения роботов.OpenAI меняет приоритеты и избавляется от побочных проектов, отмечает The Verge. По информации WSJ, компания начала готовиться к IPO в четвёртом квартале 2026 года.