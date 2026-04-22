Reuters: Meta* начнёт отслеживать движения мыши и нажатия клавиш на компьютерах сотрудников — данные будут использовать для обучения ИИ

Инициативу реализуют на фоне планов сократить до 20% штата.Фото BloombergКомпания устанавливает на компьютеры сотрудников в США ПО для отслеживания движений мыши, кликов и нажатий клавиш, пишет Reuters со ссылкой на служебные записи.В одной из них говорится, что инструмент под названием Model Capability Initiative будет активироваться при использовании внутренних сервисов Meta*, он также сможет периодически делать скриншоты экранов сотрудников.Собранные таким образом данные будут использовать для обучения ИИ-моделей и улучшения их работы в тех областях, «где необходимо воспроизводить взаимодействие человека с компьютером» — например, при использовании выпадающих меню или сочетаний клавиш.«Сотрудники могут помочь улучшить наши модели, просто выполняя свою повседневную работу», — говорится в одном из служебных сообщений.Мы стремимся к тому, чтобы наши агенты в первую очередь выполняли работу, а наша роль заключалась в том, чтобы направлять и проверять их и помогать им совершенствоваться.из письма техдиректора Meta* Эндрю БосвортаПредставитель компании заявил Reuters, что собранные данные не будут использовать для оценки эффективности сотрудников или других целей, помимо обучения ИИ. Meta* также «приняла меры предосторожности» для защиты «конфиденциального контента», добавил он.Чтобы ИИ-агенты могли помогать людям выполнять повседневные задачи, им нужны реальные примеры действий, пояснил собеседник.Артур ТомилкоAI13 апрMeta* разрабатывает ИИ-двойника Марка Цукерберга для взаимодействия с сотрудниками — FT Аватар обучают на его жестах, манере речи и публичных высказываниях, чтобы работники чувствовали «большую связь» с основателем. В марте 2026 года Reuters рассказало о планах Meta* провести сокращения. По словам источников, они могут затронуть до 20% сотрудников.В середине апреля собеседники агентства сообщили, что первая волна увольнений пройдёт в мае. По словам одного из них, речь идёт об около 10% штата — примерно 8000 человек. Вторую волну сокращений могут провести до конца 2026 года.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости #meta