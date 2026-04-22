Google выпустила восьмое поколение собственных чипов для «эпохи ИИ-агентов» — для обучения ИИ-моделей и вывода результатов

Процессоры станут доступны «позже» в 2026 году.Источник: GoogleGoogle представила восьмое поколение своих чипов TPU — TPU 8t и TPU 8i, разработанных для «эпохи ИИ-агентов». TPU 8t ориентирован на обучение и обеспечивает «почти трёхкратный» рост вычислительной мощности по сравнению с предыдущей версией, отмечает компания.Чип TPU 8i оптимизирован для инференса — обработки запросов к ИИ-моделям. Спрос на такие вычисления растёт из-за внедрения ИИ-агентов, пишет The Wall Street Journal. Для одного запроса к агентам может требоваться в 20–50 раз больше операций инференса, чем для обычных запросов, отмечают опрошенные изданием эксперты.По данным WSJ, на разработку чипов у Google ушло несколько лет, в последние месяцы компания привлекала некоторых разработчиков ИИ-моделей для их тестирования. Процессоры будут доступны «позже» в 2026 году.В Google считают, что рынок инференса будет «как минимум таким же большим, а возможно, и больше, чем рынок обучения». В феврале 2026-го Reuters писало, что инференс стал «новым фронтом конкуренции» среди разработчиков чипов.#новости #google