Данила Бычков
AI

Канадская Cohere поглотит немецкую Aleph Alpha — объединённая компания будет разрабатывать «ИИ, независимый от США и Китая»

Её оценочная стоимость составит около $20 млрд.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Компании не раскрыли финансовые детали сделки, поддержанной правительствами Канады и Германии, пишет Financial Times. Объединённая компания сохранит название Cohere и будет разрабатывать «суверенные» ИИ-системы.
  • Акционеры Aleph Alpha получат одну акцию Cohere за каждые девять своих акций. Сделка также будет сопровождаться новым раундом финансирования, который возглавит Schwarz Digits — она инвестирует в объединённую компанию $600 млн.
  • У Cohere будет две штаб-квартиры — в Канаде и Германии. Но якорным заказчиком станет правительство ФРГ, которое планирует отдавать приоритет компании, чтобы «автоматизировать госсектор», отмечает FT.
  • Cohere в 2019 году основали бывшие инженеры Google. Компания разрабатывает большие языковые модели для корпоративных клиентов. В 2025 году её оценили в $6,8 млрд.

#новости

