Из новой версии законопроекта о регулировании ИИ убрали требование об использовании только российских данных для обучения «национальных» моделей

Разработчики смогут использовать любые доступные данные. Правительство смягчило часть положений законопроекта о регулировании ИИ, рассказал «Радио РБК» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.В обновлённой версии документа нет требований к наборам данных для обучения моделей, претендующих на статус «суверенных» и «национальных». Изначально власти планировали разрешить разработку таких моделей только с использование российских данных, но идею раскритиковал бизнес.Из законопроект также убрали требование о разработке «суверенных» и «национальных» моделей гражданами России. Текущая версия предполагает, что для получения статуса модель должна быть разработана российским юрлицом и соответствовать «отечественному законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям».Источник издания среди участников обсуждения законопроекта рассказал, что из документа исключили требование для ИИ-сервисов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в месяц регистрироваться в качестве организаторов распространения информации. К последним относятся соцсети, мессенджеры и почтовые сервисы — они должны устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий, через которые спецслужбы по запросу могут получать доступ к переписке и данным пользователей.Минцифры опубликовало законопроект о регулировании ИИ в середине марта 2026 года. Он предусматривает введение трёх категорий ИИ-моделей: «суверенные», «национальные» и «доверенные». По словам представиля Григоренко, категории нужны, чтобы государство могло оказывать поддержку отечественным разработчикам. Другие модели при этом ограничивать не будут, отметил он.Первая версия законопроекта среди прочего предполагала маркировку сгенерированного контента, но Госдума отклонила инициативу. В ИТ-комитете объяснили, что к моменту принятия документа «маркировать придётся уже 90% всего интернета».#новости #законопроекты