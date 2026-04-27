Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Карьера
Образование
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Из новой версии законопроекта о регулировании ИИ убрали требование об использовании только российских данных для обучения «национальных» моделей

Разработчики смогут использовать любые доступные данные.

  • Правительство смягчило часть положений законопроекта о регулировании ИИ, рассказал «Радио РБК» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.
  • В обновлённой версии документа нет требований к наборам данных для обучения моделей, претендующих на статус «суверенных» и «национальных». Изначально власти планировали разрешить разработку таких моделей только с использование российских данных, но идею раскритиковал бизнес.
  • Из законопроект также убрали требование о разработке «суверенных» и «национальных» моделей гражданами России. Текущая версия предполагает, что для получения статуса модель должна быть разработана российским юрлицом и соответствовать «отечественному законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям».
  • Источник издания среди участников обсуждения законопроекта рассказал, что из документа исключили требование для ИИ-сервисов с аудиторией более 500 тысяч пользователей в месяц регистрироваться в качестве организаторов распространения информации. К последним относятся соцсети, мессенджеры и почтовые сервисы — они должны устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий, через которые спецслужбы по запросу могут получать доступ к переписке и данным пользователей.
  • Минцифры опубликовало законопроект о регулировании ИИ в середине марта 2026 года. Он предусматривает введение трёх категорий ИИ-моделей: «суверенные», «национальные» и «доверенные». По словам представиля Григоренко, категории нужны, чтобы государство могло оказывать поддержку отечественным разработчикам. Другие модели при этом ограничивать не будут, отметил он.
  • Первая версия законопроекта среди прочего предполагала маркировку сгенерированного контента, но Госдума отклонила инициативу. В ИТ-комитете объяснили, что к моменту принятия документа «маркировать придётся уже 90% всего интернета».

#новости #законопроекты

17
5
51 комментарий