Артур Томилко
AI

Власти Китая объявили об «отмене» покупки ИИ-стартапа Manus компанией Meta*

При этом сделка практически завершена — инвесторы Manus получили деньги, а команда присоединилась к Meta*, говорят собеседники Bloomberg.

  • Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам сообщила, что распорядилась заблокировать сделку, пишет Bloomberg. Решение приняли на основе местных «законов и нормативных актов». Других деталей ведомство не привело.

  • Команда Manus изначально работала в Китае и в марте 2025 года представила одноимённого ИИ-агента. Тогда пользователи писали, что он быстрее ботов OpenAI и Google и справляется даже со сложными задачами без помощи человека.

  • Однако впоследствии штаб-квартиру перенесли в Сингапур, туда же перевезли ключевых сотрудников, отмечает агентство.

  • В декабре 2025-го Meta* объявила о покупке Manus. По данным WSJ, сумма могла составить $2 млрд: стартап рассчитывал привлечь инвестиции при такой оценке, когда получил предложение Meta*.

  • По словам собеседников Bloomberg, сделка уже завершена: инвесторы Manus получили деньги, а команда стартапа присоединилась к Meta*. Как китайские власти намерены заблокировать покупку, неясно.

  • При этом генеральному директору Manus Сяо Хуну и главному научному сотруднику Цзи Ичао в марте 2026 года запретили покидать Китай, пока регулирующие органы рассматривали сделку, рассказали источники Reuters.

  • Власти КНР дают понять местным стартапам, что рассматривают ИИ как вопрос национальной безопасности, полагают опрошенные изданием эксперты. А переезд в другие страны не гарантирует, что компании смогут избежать внимания китайских регуляторов.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

