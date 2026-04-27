Власти Китая объявили об «отмене» покупки ИИ-стартапа Manus компанией Meta*

При этом сделка практически завершена — инвесторы Manus получили деньги, а команда присоединилась к Meta*, говорят собеседники Bloomberg.Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам сообщила, что распорядилась заблокировать сделку, пишет Bloomberg. Решение приняли на основе местных «законов и нормативных актов». Других деталей ведомство не привело. Команда Manus изначально работала в Китае и в марте 2025 года представила одноимённого ИИ-агента. Тогда пользователи писали, что он быстрее ботов OpenAI и Google и справляется даже со сложными задачами без помощи человека.Однако впоследствии штаб-квартиру перенесли в Сингапур, туда же перевезли ключевых сотрудников, отмечает агентство. В декабре 2025-го Meta* объявила о покупке Manus. По данным WSJ, сумма могла составить $2 млрд: стартап рассчитывал привлечь инвестиции при такой оценке, когда получил предложение Meta*.По словам собеседников Bloomberg, сделка уже завершена: инвесторы Manus получили деньги, а команда стартапа присоединилась к Meta*. Как китайские власти намерены заблокировать покупку, неясно. При этом генеральному директору Manus Сяо Хуну и главному научному сотруднику Цзи Ичао в марте 2026 года запретили покидать Китай, пока регулирующие органы рассматривали сделку, рассказали источники Reuters.Власти КНР дают понять местным стартапам, что рассматривают ИИ как вопрос национальной безопасности, полагают опрошенные изданием эксперты. А переезд в другие страны не гарантирует, что компании смогут избежать внимания китайских регуляторов. *Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости #manus #meta #китай