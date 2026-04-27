Власти Китая объявили об «отмене» покупки ИИ-стартапа Manus компанией Meta*

Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам сообщила, что распорядилась заблокировать сделку, пишет Bloomberg. Решение приняли на основе местных «законов и нормативных актов». Других деталей ведомство не привело.

Команда Manus изначально работала в Китае и в марте 2025 года представила одноимённого ИИ-агента. Тогда пользователи писали, что он быстрее ботов OpenAI и Google и справляется даже со сложными задачами без помощи человека.



Однако впоследствии штаб-квартиру перенесли в Сингапур, туда же перевезли ключевых сотрудников, отмечает агентство.



В декабре 2025-го Meta* объявила о покупке Manus. По данным WSJ, сумма могла составить $2 млрд: стартап рассчитывал привлечь инвестиции при такой оценке, когда получил предложение Meta*.

По словам собеседников Bloomberg, сделка уже завершена: инвесторы Manus получили деньги, а команда стартапа присоединилась к Meta*. Как китайские власти намерены заблокировать покупку, неясно.

При этом генеральному директору Manus Сяо Хуну и главному научному сотруднику Цзи Ичао в марте 2026 года запретили покидать Китай, пока регулирующие органы рассматривали сделку, рассказали источники Reuters.