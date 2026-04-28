Meta* решила отменить покупку ИИ-стартапа Manus после запрета со стороны Китая — WSJ

О том, что Meta* собирается отказаться от покупки Manus, рассказали осведомлённые источники WSJ.

Сделку заключили в конце 2025 года, её сумма могла составить около $2 млрд, писало издание. По данным Bloomberg, к апрелю 2026 года инвесторы Manus получили деньги, а команда стартапа присоединилась к Meta*.

Однако 27 апреля Национальная комиссия КНР по развитию и реформам распорядилась отменить сделку. Собеседники WSJ говорят, что компаниям дали «несколько недель» на расторжение, пригрозив «санкциями». Какими — неизвестно.

Инвесторы Manus согласились сотрудничать с Meta*, чтобы расторгнуть сделку, отмечают источники. Американская компания также должна будет вернуть все китайские активы стартапа, в том числе данные и технологии.

«Значимую» часть рекламной выручки Meta* получает от китайских рекламодателей, хоть её сервисы и заблокированы в Китае, отмечает WSJ.

Команда Manus изначально работала в Китае и в марте 2025 года представила одноимённого ИИ-агента. Потом штаб-квартиру перенесли в Сингапур, туда же перевезли ключевых сотрудников.

После объявления о сделке c Meta* её начали проверять китайские регуляторы, а в марте 2026 года гендиректору Manus Сяо Хуну и главному научному сотруднику Цзи Ичао запретили покидать КНР.