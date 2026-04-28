Полина Лааксо
AI

WSJ: OpenAI не достигла внутренних целей по выручке и аудитории — часть руководителей засомневалась в способности выполнить планы по закупке мощностей

В самой компании отрицают проблемы.

Сэм Альтман. Источник фото: Inc
  • О проваленных целях по выручке и новым пользователям WSJ узнало от осведомлённых источников. Беспокойство по поводу будущих трат на инфраструктуру выразила финансовый директор OpenAI Сара Фрайер в беседе с другими менеджерами, сказали они.
  • Сомнения возникают и у совета директоров компании: они стали внимательнее изучать сделки по дата-центрам. Фрайер и другие неназванные руководители якобы хотят строже контролировать расходы, но это противоречит политике Альтмана.
  • Альтман и Фрайер заявили WSJ, что планы «купить как можно больше мощностей» остаются в силе, а слухи о разногласиях назвали «нелепостью».
  • До 2030 года компания планирует потратить на вычислительные мощности около $600 млрд. Альтман утверждает, что их нехватка — основная помеха росту OpenAI. Microsoft и Anthropic на её фоне ужесточают условия для пользователей. Сама OpenAI в том числе поэтому свернула видеогенератор Sora.
  • Стратегию «скупить всё, что есть» поддерживали и сама Фрайер, и совет. Но к концу 2025 года у ChatGPT замедлился рост. Компания не смогла увеличить число еженедельно активных пользователей до 1 млрд. А недостигнутые цели по годовой выручке совпали со «стремительным ростом» Gemini, которая отъела долю OpenAI на рынке, говорят источники.
  • По их словам, уже в 2026 году у компании не получается достичь целевых показателей по месячной выручке. Часть корпоративных клиентов и тех, кто использует нейросети для программирования, переходят к Anthropic.
  • В первом квартале OpenAI привлекла $122 млрд, но с учётом всех заключённых контрактов на закупку мощностей она «сожжёт» эти деньги в ближайшие три года, пишет WSJ.
Ася Карпова
Деньги
OpenAI сделала ставку на рекламу, Anthropic — на инструменты для бизнеса и обе ждут роста затрат на обучение ИИ-моделей: как компании подходят к IPO

WSJ собрало показатели, которыми стартапы делились с инвесторами перед последними раундами финансирования.

По данным на февраль 2026-го, на Anthropic приходится…

