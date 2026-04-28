WSJ: OpenAI не достигла внутренних целей по выручке и аудитории — часть руководителей засомневалась в способности выполнить планы по закупке мощностей

В самой компании отрицают проблемы.Сэм Альтман. Источник фото: IncО проваленных целях по выручке и новым пользователям WSJ узнало от осведомлённых источников. Беспокойство по поводу будущих трат на инфраструктуру выразила финансовый директор OpenAI Сара Фрайер в беседе с другими менеджерами, сказали они.Сомнения возникают и у совета директоров компании: они стали внимательнее изучать сделки по дата-центрам. Фрайер и другие неназванные руководители якобы хотят строже контролировать расходы, но это противоречит политике Альтмана.Альтман и Фрайер заявили WSJ, что планы «купить как можно больше мощностей» остаются в силе, а слухи о разногласиях назвали «нелепостью».До 2030 года компания планирует потратить на вычислительные мощности около $600 млрд. Альтман утверждает, что их нехватка — основная помеха росту OpenAI. Microsoft и Anthropic на её фоне ужесточают условия для пользователей. Сама OpenAI в том числе поэтому свернула видеогенератор Sora.Стратегию «скупить всё, что есть» поддерживали и сама Фрайер, и совет. Но к концу 2025 года у ChatGPT замедлился рост. Компания не смогла увеличить число еженедельно активных пользователей до 1 млрд. А недостигнутые цели по годовой выручке совпали со «стремительным ростом» Gemini, которая отъела долю OpenAI на рынке, говорят источники.По их словам, уже в 2026 году у компании не получается достичь целевых показателей по месячной выручке. Часть корпоративных клиентов и тех, кто использует нейросети для программирования, переходят к Anthropic.В первом квартале OpenAI привлекла $122 млрд, но с учётом всех заключённых контрактов на закупку мощностей она «сожжёт» эти деньги в ближайшие три года, пишет WSJ.Ася Карпова