WSJ: SoftBank запланировал запустить проект Roze AI для «ускорения» строительства дата-центров — он будет использовать роботов и уже собирается на биржу

В 2010-х компания вкладывалась в производителя роботов для приготовления пиццы и «дружелюбного» помощника Pepper — оба проекта закрылись.Источник: FreepikSoftBank планирует объединить несколько существующих проектов под брендом Roze AI. По задумке, он поможет разработчикам ИИ-моделей «автоматизировать» и ускорить строительство дата-центров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. «В том числе» собираются использовать роботов, других деталей издание не приводит.По данным WSJ, конгломерат уже готовит Roze AI к IPO, некоторые руководители хотят провести его во второй половине 2026 года. Ожидаемая оценка компании — $100 млрд, сообщили источники Financial Times. Однако некоторые сотрудники SoftBank скептически относятся и к сумме, и к срокам, добавляет FT.Глава SoftBank Масаёси Сон «не раз ошибочно проявлял энтузиазм» к проектам в сфере робототехники, пишет WSJ. В начале 2012 года SoftBank приобрёл контрольный пакет акций французской Aldebaran Robotics и начал финансировать создание «дружелюбного» гуманоидного робота Pepper. В 2021 году производство приостановили из-за низких продаж.Источник: Global Look PressВ 2018 году компания вложила $375 млн в стартап Zume Pizza, который сделал робота для приготовления пиццы. В 2020-м Zume переключился на производство экологичной упаковки для еды и уволил инженеров-робототехников, а в 2023-м закрылся, как выяснило The Information.Ника Смирнова