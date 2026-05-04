OpenAI привлекла $4 млрд на запуск b2b-сервиса для внедрения ИИ-агентов — Bloomberg

Созданное для этого совместное предприятие оценили в $10 млрд.Источник: Zuma PressВ совместное предприятие The Deployment Company вложились 19 инвесторов, в том числе TPG, Brookfield Asset Management, Advent и Bain Capital, сообщил источник Bloomberg. Среди других партнёров — SoftBank Group, а также несколько консалтинговых фирм. Контрольный пакет акций — у OpenAI.Предприятие будет помогать корпоративным клиентам внедрять ИИ-агентов и другие решения для бизнеса на базе технологий OpenAI. По словам источника, The Deployment Company оценили в $10 млрд.О том, что OpenAI ведёт переговоры с фондами прямых инвестиций о создании совместного предприятия для корпоративных продуктов, сообщали Bloomberg и Reuters в марте 2026 года.22 марта FT писало, что OpenAI пытается догнать Anthropic, которая контролирует большую часть рынка корпоративных ИИ-решений. Для этого запланировали увеличить штат с 4500 до 8000 сотрудников к концу 2026 года. В OpenAI рассчитывают, что к тому времени около 50% выручки будет приходиться на бизнес-клиентов— сейчас это примерно 40%.OpenAI в начале апреля закрыла раунд на $122 млрд при оценке в $852 млрд. Anthropic в ходе последнего раунда в феврале 2026 года привлекла $30 млрд при оценке в $380 млрд.Полина ЛааксоAI28 апрWSJ: OpenAI не достигла внутренних целей по выручке и аудитории — часть руководителей засомневалась в способности выполнить планы по закупке мощностей В самой компании отрицают проблемы.#новости