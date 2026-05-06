Данила Бычков
FT: крупнейший государственный инвестфонд Китая возглавит раунд инвестиций в DeepSeek — оценка компании может составить около $45 млрд

В апреле 2026 года СМИ поначалу писали об оценке в $10 млрд.

Источник: Bloomberg
  • China Integrated Circuit Industry Investment Fund, который обычно называют «Большим фондом», станет ведущим инвестором в DeepSeek, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Также в раунде может принять участие Tencent.
  • Оценка DeepSeek «значительно» выросла в ходе переговров о привлечении первых для компании внешних инвестиций, отмечает FT. В апреле 2026-го The Information писало о $10 млрд, затем оценка повысилась до $20 млрд — сейчас она выросла примерно до $45 млрд.
  • До этого компания отклоняла предложения от китайских венчурных фондов и крупных ИТ-компаний.
  • Китайский предприниматель Лян Вэньфэн основал DeepSeek в 2023 году в Ханчжоу. Компания привлекла внимание в Кремниевой долине, когда выпустила превью-версию R1 с возможностью рассуждений в ноябре 2024 года и полную — в январе 2025-го. DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду High-Flyer.

#новости #deepseek

11 комментариев