FT: крупнейший государственный инвестфонд Китая возглавит раунд инвестиций в DeepSeek — оценка компании может составить около $45 млрд

В апреле 2026 года СМИ поначалу писали об оценке в $10 млрд.Источник: BloombergChina Integrated Circuit Industry Investment Fund, который обычно называют «Большим фондом», станет ведущим инвестором в DeepSeek, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Также в раунде может принять участие Tencent.Оценка DeepSeek «значительно» выросла в ходе переговров о привлечении первых для компании внешних инвестиций, отмечает FT. В апреле 2026-го The Information писало о $10 млрд, затем оценка повысилась до $20 млрд — сейчас она выросла примерно до $45 млрд.До этого компания отклоняла предложения от китайских венчурных фондов и крупных ИТ-компаний.Китайский предприниматель Лян Вэньфэн основал DeepSeek в 2023 году в Ханчжоу. Компания привлекла внимание в Кремниевой долине, когда выпустила превью-версию R1 с возможностью рассуждений в ноябре 2024 года и полную — в январе 2025-го. DeepSeek принадлежит китайскому хедж-фонду High-Flyer.#новости #deepseek