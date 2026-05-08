В ChatGPT добавили экстренный контакт на случай, если в переписках заметят обсуждение суицида

Он в том числе работает в связке с родительским контролем.Источник: OpenAIOpenAI представила функцию «Доверенный контакт» в ChatGPT. Совершеннолетний пользователь или родитель в аккаунте подростка в режиме родительского контроля может указать, с кем связаться в экстренной ситуации.Если «обученные специалисты» OpenAI обнаружат, что человек спрашивал бота, как навредить себе, доверенному лицу придёт уведомление. Можно выбрать способ связи — мессенджер, электронную почту или другой аккаунт в ChatGPT.Уведомление «намеренно» короткое, с указанием «общей причины» потенциальной угрозы здоровью, указано в пресс-релизе компании.Функция доступна бесплатно. Контакт можно указать в настройках и удалить в любой момент.Скриншот vc.ruВ феврале 2026 года New York Post рассказало, что OpenAI не сообщила полиции о подозрительных переписках с ChatGPT жителя Канады, которого подозревают в стрельбе в Тамблер-Ридже и убийстве 10 человек. Компания заблокировала его аккаунт за незаконные запросы ещё в июне 2025-го, но связалась с правоохранителями уже после трагедии для «помощи в расследовании».В августе 2025 года в суд на OpenAI подали родители покончившего с собой 16-летнего Адама Рейна. Всего компания судится с 11 семьями.В сентябре 2025 года в ChatGPT добавили родительский контроль. Родитель может управлять настройками детского аккаунта через свою учётную запись и получать уведомления. OpenAI также разрабатывает систему «прогнозирования возраста», которая будет распознавать пользователей младше 18 лет.#новости