Данила Бычков
AI

SCMP: ByteDance повысила капитальные расходы на развитие инфраструктуры для ИИ в 2026 году на 25% — до $30 млрд

Компания будет делать ставку на китайские чипы.

Источник: Bloomberg
  • Материнская компания TikTok, ByteDance, «резко» повысила расходы на инфраструктуру для ИИ, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Отчасти это связано с ростом цен на чипы памяти на фоне глобального «ИИ-бума».
  • Изначально ByteDance закладывала на 2026 год капитальные расходы на уровне 160 млрд юаней (около $22 млрд), теперь сумма увеличится до 200 млрд юаней (примерно $30 млрд).
  • Компания будет закупать китайские ИИ-чипы, чтобы соответствовать требованиям властей КНР, призывающих технологические корпорации использовать отечественные процессоры, отмечает издание.
  • ByteDance также продолжит зарубежную экспансию — компания за несколько лет вложит $25 млрд в строительство дата-центров в Таиланде и дополнительно инвестирует около $1 млрд на развитие инфраструктуры для ИИ в Европе.
  • При этом капитальные расходы китайской корпорации всё ещё составляют «небольшую» часть от расходов американских технологических компаний, отмечает SCMP. В феврале 2026-го Bloomberg писало, что Alphabet, Amazon, Meta* и Microsoft в 2026 году суммарно потратят около $650 млрд.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #bytedance

