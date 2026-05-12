OpenAI создала компанию с инвестициями в $4 млрд для внедрения ИИ у своих корпоративных клиентов

Для быстрого выхода на рынок она также поглотит консалтинговую Tomoro — из её штата наймут около 150 «опытных специалистов».Источник: Unsplash Структура называется OpenAI Deployment Company, пишет Reuters. Кроме привлечённых инвестиций в $4 млрд OpenAI также объявила о покупке консалтинговой компании Tomoro, которую помогла создать в 2023 году.Новая организация будет помогать корпоративным клиентам внедрять и создавать ИИ-системы. Она будет выделять клиентам инженеров, специализирующихся на введении ИИ-технологий, а также сотрудничать с другими компаниями, чтобы определять области, в которых ИИ сможет оказать наибольшее влияние.О том, что OpenAI ведёт переговоры с инвестфондами о создании совместного предприятия для корпоративных продуктов, сообщали Bloomberg и Reuters в марте 2026 года. В мае Bloomberg написало, что OpenAI привлекла $4 млрд на запуск b2b-сервиса для внедрения ИИ-агентов.22 марта FT писало, что OpenAI пытается догнать Anthropic, которая контролирует большую часть рынка корпоративных ИИ-решений. Для этого запланировали увеличить штат с 4500 до 8000 сотрудников к концу 2026 года. В OpenAI рассчитывают, что к тому времени около 50% выручки будет приходиться на бизнес-клиентов— сейчас это примерно 40%.OpenAI в начале апреля закрыла раунд на $122 млрд при оценке в $852 млрд. Anthropic в ходе последнего раунда в феврале 2026 года привлекла $30 млрд при оценке в $380 млрд.#новости #openai