Ася Карпова
AI

OpenAI запустила услугу проверки безопасности кода для компаний — клиентам дают доступ к GPT-5.5 Cyber

Среди них — Cloudflare, Oracle и Fortinet.

Источник: OpenAI
  • Компания представила ИИ-конфигурацию Daybreak для обнаружения уязвимостей в коде клиентов.
  • Она работает на базе последних моделей OpenAI, которые «ускоряют» проверку кодовых баз, а также агентной «обёртки» Codex для автономной работы в репозиториях.
  • Компании могут выбрать один из трёх уровней доступа. «Стандартный» — на базе GPT-5.5 для «общего» применения. «С доверенным доступом» — также работает на флагманской модели, но включает функции поиска вредоносного ПО и анализ защищённого кода.
  • Третий уровень даёт доступ к GPT-5.5 Cyber. Это модель закрытой линейки Cyber для выявления уязвимостей в коде, которой OpenAI разрешает пользоваться только специалистам в сфере кибербезопасности после верификации.
  • Корпоративные клиенты OpenAI могут запросить доступ к Daybreak через отдел продаж. Компании, у которых нет общей подписки ChatGPT Business, могут заполнить заявку только на сканирование уязвимостей. Цены публично не раскрывают.
Claude Mythos за месяц нашла в Firefox более 400 уязвимостей, а программисты Mozilla — 250 за весь 2025 год

Но исправляют ошибки всё ещё вручную.

Источник: Mozilla

