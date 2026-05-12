Google ведёт переговоры со SpaceX о ракетных запусках для развёртывания орбитальных дата-центров — СМИ

У корпорации есть свой исследовательский проект.Источник фото: SpaceО переговорах Google со SpaceX рассказали WSJ и Reuters со ссылкой на источники. Google одна из первых инвестировала в SpaceX и владеет 6,1% акций. В совет директоров последней входит её топ-менеджер Дон Харрисон.По словам одного собеседника WSJ, корпорация «обсуждает потенциальную сделку» с ещё одной ракетостроительной компанией, но её название не приводят.В 2027 году Google планирует запустить несколько спутников с солнечными панелями, каждый из которых будет включать по четыре тензорных процессора. Среди целей — проверить, как долго процессоры могут прослужить в условиях излучения.Эти планы — часть космической инициативы Project Suncatcher. Спутники разрабатывают вместе с компанией Planet Labs.Многие лидеры ИИ-отрасли верят, что запуск дата-центров в космосе помог бы решить нехватку мощностей. Глава Nvidia Дженсен Хуан говорит, что космические вычисления — это «последний рубеж». Илон Маск упоминает их перспективы в общении с инвесторами на фоне планируемого выхода SpaceX на биржу.Публично он утверждает, что управление космическими дата-центрами потребует меньше денег, чем земными. При этом в документах к IPO компания предупредила: технологии только тестируют, так что гарантий коммерческой жизнеспособности пока нет.В апреле 2026 года SpaceX сообщила, что вместе с Cursor работает «над разработкой лучшего в мире ИИ для программирования и интеллектуального труда». Соглашение предусматривает опцион на выкуп материнской компании Cursor, Anysphere, за $60 млрд.В мае компания заключила соглашение с Anthropic о поставке мощностей своего дата-центра Colossus 1. Речь о 220 тысячах графических процессоров Nvidia. Сумма сделки неизвестна.