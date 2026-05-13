Евгения Евсеева
Конструктор сайтов Tilda добавил генерацию блоков по текстовому описанию

Функция доступна в том числе бесплатно.

Источник: Tilda 
  • Новый инструмент называется «Вайб-блок»: он работает по принципу вайб-кодинга — пользователь описывает задачу, а нейросеть генерирует код, «продумывает» структуру, контент и интерфейс блока, сообщила компания.
  • С помощью него можно создавать любые элементы сайта — от интерактивных анимаций до сложных форм и инфографики. При генерации он учитывает уже используемые на сайте стили — шрифты, цвета и отступы.
  • Как отмечает платформа, раньше авторам сайтов приходилось либо разбираться в коде самостоятельно, либо искать разработчиков — новый инструмент должен убрать этот «барьер».
  • Инструмент работает на «разных ИИ-моделях» — каких, в компании не раскрывают. Новая функция доступна всем пользователям.
  • Количество генераций ограничено: например, в бесплатном плане можно использовать пять запросов за 12 часов и всего 20 запросов за месяц. В самом дорогом тарифе доступно 50 генераций за 12 часов и 100 в месяц.
Лимиты генераций в зависимости от тарифа. Источник: Tilda
#новости #tilda

19 комментариев