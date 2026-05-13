Выручка Nebius Аркадия Воложа в первом квартале 2026-го выросла на 684% год к году, до $399 млн

На фоне увеличения спроса на инфраструктуру для ИИ. Источник: BloombergСкорректированная EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) Nebius составила $129,5 млн против убытка в $53,7 млн в первом квартале 2025-го, пишет Bloomberg. Чистая прибыль от продолжающихся операций достигла $621,2 млн по сравнению с убытком в $104,3 млн годом ранее.Nebius продолжает активно инвестировать в инфраструктуру для ИИ, отмечает Bloomberg. Капитальные расходы компании в первом квартале 2026 года составили около $2,5 млрд — средства потратили на расширение дата-центров, закупку чипов и оборудования.В марте 2026-го Nebius привлекла $4 млрд в ходе размещения конвертируемых облигаций. В начале мая 2026 года компания купила калифорнийский стартап Eigen AI за $615 млн — он разрабатывает технологию для повышения производительности ИИ-чипов.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ. Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.#новости #nebius