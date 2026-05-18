FT: китайские модели генерации видео опережают конкурентов за счёт доступа к данным крупнейших сервисов коротких роликов TikTok и Douyin

Посоперничать с ними может только Veo 3 от Google, у которой есть доступ к библиотеке YouTube. Модели Kling, Seedance 2.0, HappyHorse 1.0 от китайских ByteDance и Kuaishou опережают разработки американских компаний в сфере генерации видео, пишет FT. Они, в частности, получили самые высокие оценки пользователей платформы LMArena.Это подтверждают опрошенные изданием эксперты из сферы ИИ и создания контента. По их словам, китайские модели генерируют видео «более высокого качества» и лучше следуют запросу. Например, справляются с резкой сменой ракурсов и высокой скоростью движения камеры, не искажают черты лица и особенности освещения.Преимуществом для китайских компаний стал доступ к большим массивам коротких видео — ByteDance и Kuaishou владеют крупными платформами коротких роликов TikTok и Douyin, отмечает FT. У большинства американских разработчиков доступа к такому объёму данных нет.Ближайший конкурент Kling и Seedance — модель Veo 3 от Google, говорят собеседники FT. У компании есть доступ к библиотеке YouTube, но она устанавливает больше ограничений для пользователей, отмечают они.Kuaishou — сервис, который позволяет публиковать короткие видео. Компания выпустила первую версию Kling AI в июне 2024 года. В марте 2026-го открыла для всех пользователей доступ к последней модели — Kling 3.0. В мае The Information сообщило о планах выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию с оценкой в $20 млрд.ByteDance представила новую версию модели Seedance в феврале 2026 года. На старте она поддерживала создание диалогов на восьми языках, включая русский и английский, но была доступна только пользователям в Китае. После выхода модели в соцсетях завирусились пользовательские версии существующих фильмов.После этого Disney потребовала от компании потребовала ограничить генерацию ролики с принадлежащими ей персонажами, в том числе из фильмов Marvel и Star Wars. ByteDance пообещала усилить меры безопасности модели.Ася КарповаAI15 апрВ апреле 2026 года модель выпустили на международный рынок, добавили в Higgsfield и Runway.